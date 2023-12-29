Командувач Королівської армії Нідерландів: Є лише одна мова, яку розуміє росія, і це мова сильної армії

Як нідерландська армія, так і суспільство в цілому повинні підготуватися до можливості війни з росією. Таку заяву зробив генерал-лейтенант Мартін Війнен, командувач Королівської армії Нідерландів перед своїм відходом із посади. Його останнє інтерв’ю дане в Telegraf, цитує УНН.

«Нідерланди повинні навчитися, що все суспільство має бути готове до того, коли щось піде не так. … Ми не повинні думати, що наша безпека гарантована через те, що ми перебуваємо за 1500 кілометрів (від росіян – ред.)», — сказав головнокомандувач армії Нідерландів Мартіна Вайнен.

Війнен наголосив, що Нідерланди повинні наслідувати приклади таких країн, як Швеція, Фінляндія, країни Балтії. Ті країни, які межують з росією або знаходяться поруч з нею, краще підготовлені до початку війни, аніж Нідерланди.

Війнен попередив, що росія стає все сильнішою. І їхній країні теж потрібна сильна армія – як фактор стримування. Тому важливо, щоб кадровий дефіцит у війську був виправлений.

«Є лише одна мова, яку розуміє росія, і це мова сильної армії», - сказав він.

Війнен багато чого очікує від волонтерського року для молоді, що був реалізований після аналогічної програми у Швеції. У ньому взяли участь близько 600 молодих людей, але Війнен сподівається щороку залучати дві-три тисячі молодих людей, третина з яких, швидше за все, вибере армійську кар’єру, а третина стане резервістами.

Війнен залишає свою військову посаду, щоб стати генеральним директором Rijkswaterstaat, інфраструктурного агентства, яке є частиною Міністерства інфраструктури та водного господарства. На нову посаду він приходить з 1 січня.