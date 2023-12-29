Польща почала пропускати більше машин на кордону з Україною

Польські перевізники, які блокують КПП "Дорогуськ-Ягодин", почали пропускати більше машин, за останню добу рух черги прискорився.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Всього з польського боку очікують 1050 вантажівок, довжина черги – 26 кілометрів. Хоча раніше протестувальники заявляли про наміри пропускати одну вантажівку кожні три години, останнім часом вони пропускають п’ять за годину.

За останні 24 години кордон у напрямку України перетнули 149 вантажівок. Ще частина водіїв залишили чергу і вирушили шукати інший шлях. Загалом черга зменшилася на 350 вантажівок.

Орієнтовний час очікування перетину кордону зараз складає 135 годин, або 5-6 днів, тоді як у вівторок це було 30 днів.

Натомість на в’їзд у Польщу через "Ягодин-Дорогуськ" проїхала лише одна вантажівка.

На КПП "Гребенне" за останню добу в напрямку України проїхали 120 вантажівок, очікують у черзі ще 800.

На КПП "Медика" чекають понад 700 водіїв, час очікування – 4 дні. На КПП "Корчова-Краковець" чекають 600 вантажівок.

Водночас у Держприкордонслужбі України зазначають, що говорити про зміну динаміки руху вантажівок через КПП "Дорогуськ-Ягодин" поки рано.

Речник Андрій Демченко підтвердив, що за попередню добу кордон в бік України справді перетнуло більше сотні вантажівок, на противагу останнім дням, коли їх в’їжджало менше 20 за добу. Водночас, наголошує він, невідомо, чи така ситуація збережеться надалі.

"Про динаміку збільшення інтенсивності не можна говорити і через те, що зараз не забезпечується пропуск навіть половини від пропускної спроможності пункту пропуску. Нагадаю, що в період з 11 по 18 грудня, коли рух був розблокований за добу на в'їзд в Україну могли перетинати кордон від 600 до 800 вантажівок", – додав Демченко.

Нагадаємо, польські перевізники відновили блокування КПП "Дорогуськ" з 18 грудня після тижня перерви, спричиненою забороною місцевої влади, яку потім скасував суд. Вони планують протестувати до березня. Блокада триває також на КПП "Гребенне" і "Корчова".