Мінюст хоче через суд стягнути два російські літаки

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави двох пасажирських літаків Ан-148-100Е. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Літаки належать російському ат "іллюшин фінанс ко".

іллюшин фінанс є спеціалізованою компанією, що входить до складу державної корпорації ростех та відповідає за функціональний напрямок у сфері лізингу, управління обслуговування та продажів літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.

До початку та під час повномасштабного вторгнення росії в Україну іллюшин фінанс системно співпрацює з вищим політичним керівництвом росії.

Компанія бере участь у матеріально-технічному забезпеченні збройної агресії рф і також сприяє вищому політичному керівництву країни-агресора у протидії санкційним обмеженням.