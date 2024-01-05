Міграційна служба: В Україні зросла вартість оформлення деяких документів

Із 1 січня в Україні зросла вартість оформлення ID-картки, посвідок на тимчасове або постійне проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон. Поліграфічний комбінат "Україна" підвищив вартість бланків окремих біометричних документів.

Про це повідомляє Державна міграційна служба.

Там наголошують, що паспорт громадянина України (ID-картка) вперше видається безкоштовно.

Водночас подорожчали такі документи:

• Вартість паспорта громадянина України (ID-картка), який видається у строк до 10 робочих днів, зросла з 1 січня з 820 до 874 гривень.

• Вартість паспорта громадянина України (ID-картка), який видається у строк до 20 робочих днів, зросла з 1 січня з 450 до 504 гривень.

• Посвідка на тимчасове проживання в Україні подорожчала з 918 до 1056 гривень.

• Посвідка на постійне проживання в Україні подорожчала з 1013 до 1151 гривень.