Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

ISW: ЗСУ завдають ударів, спрямованих на ослаблення російської ППО над окупованим Кримом

170

Українські сили проводять багатоденну ударну кампанію по військових об'єктах рф в окупованому Криму і успішно вразили кілька цілей по всьому півострову, йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що в ніч із 5 на 6 січня ЗСУ завдали удару по адміністративній будівлі на російському аеродромі в окупованих Саках (Крим) чотирма крилатими ракетами Storm Shadow.

Повідомляють також про удари по російських радіолокаційних позиціях на аеродромі Саки і складу техніки поблизу Гришиного (60 км на північний схід від Євпаторії) 4 січня.

ЗСУ також завдали удару по радіолокаційній системі ППО і центру зв'язку в Євпаторії, відповідальному за координацію операцій російської ППО в окупованому Криму, складах боєприпасів біля Первомайського (82 км на північ від Сімферополя) та командному пункту під Севастополем, підкреслюється в огляді ISW.

Як стверджується, за оцінками російської сторони, ЗСУ завдають ударів, спрямованих на ослаблення російської протиповітряної оборони над окупованим Кримом.

У ISW нагадали, коли влітку 2023 року українські сили провели ударну кампанію по російській військовій інфраструктурі, штабах, логістичних маршрутах і об'єктах Чорноморського флоту (ЧФ), це витіснило військово-морські операції РФ із західної частини Чорного моря, а також підірвало боєздатність російських збройних сил, і можливість використання Криму як плацдарм для оборонних операцій на півдні України.

ISW, Крим
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Воскресенье, 7 января 2024
Суббота, 6 января 2024
Пятница, 5 января 2024
Четверг, 4 января 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023