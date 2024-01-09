WSJ: Польські посадовці гальмують міжнародне розслідування диверсії на газопроводі Північний потік

Європейські слідчі стверджують, що польські посадовці гальмують міжнародне розслідування диверсії на газопроводі Північний потік. Вони сподіваються, що прихід до влади нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском може допомогти слідчим діям, повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на європейських слідчих, які працюють над цією справою.

За словами слідчих, польські чиновники "не поспішали надавати інформацію" й "приховували ключові докази" того, що ймовірні диверсанти пересувалися на території Польщі.

Після того, як свою роботу розпочав новий уряд Польщі на чолі з Туском, європейське слідство сподівається, що нова влада допоможе пролити світло на атаку, яка трапилася ще восени 2022 року.

У червні 2023 року видання повідомляло, що німецькі фахівці відпрацьовують "польський слід" у підривах Північних потоків. Тоді ж повідомлялося, нібито є докази, що ймовірні диверсанти могли використовувати Польщу як базу для атаки.

Тодішній уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору, речник міністра-координатора з питань спецслужб РП Станіслав Жарин заявив, що повідомлення газети є результатом російської пропаганди.

У жовтні 2023 року Польща надала Німеччині докази причетності росіян до вибуху на газопроводах Північний потік та Північний потік-2, але німецька влада скептично поставилася до цієї інформації. Тоді ж, за даними Zeit, німецька влада розглядала цю заяву у контексті можливого відвертального маневру з боку Варшави.