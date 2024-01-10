Зеленський відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі

Цьогоріч президент України Володимир Зеленський особисто прибуде на Всесвітній економічний форум у Давосі, який має відбутися з 15 по 19 січня.
Про це повідомляє пресслужба ВЕФ, передає УНН.
Зазначається, що цьогоріч на форум прибуде понад 300 громадських діячів, у тому числі понад 60 глав держав та урядів. Буде сильне представництво з усіх ключових регіонів світу.
Серед провідних політичних лідерів, які беруть участь: прем'єр-міністр Китайської Народної Республіки Лі Цян, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог, президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент України Володимир Зеленський, державний секретар США Ентоні Блінкен, Радник з національної безпеки США Джейк Салліван та низка лідерів інших країн.
За оцінками, 1600 бізнес-лідерів, у тому числі понад 800 провідних світових керівників та голів країн-членів та партнерів Всесвітнього економічного форуму, візьмуть участь.
Також буде понад 150 глобальних інноваторів, технологічних піонерів та єдинорогів, які трансформують галузі.
Зустріч проходитиме під гаслом "Відбудова довіри", і буде доступна для широкої громадськості з більш ніж 200 сесіями, які транслюватимуться в прямому ефірі.
Цьогоріч форум проходитиме за чотирма напрямками:
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