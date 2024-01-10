В Уряді розповіли про повернуті у використання сільськогосподарські земелі

У 2023 році після обстеження та очищення було повернуто у використання понад 200 тисяч гектарів сільськогосподарських земель.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

«Минулого року після обстеження та очищення було повернуто назад у використання понад 200 тис. га сільгоспземель», - поінформував Шмигаль.

За його словами, мета держави незмінна — менш ніж за 10 років планується спрямувати в експлуатацію 80% потенційно замінованих площ.

«Для цього будемо залучати до розмінування інноваційні розробки, створювати з партнерами спільні виробництва розмінувальної техніки, навчати фахівців, розвивати ринок операторів протимінної діяльності», - пояснив Шмигаль.

Очільник уряду додав, що у держбюджеті на нинішній рік, зокрема, передбачено 3 млрд грн на компенсації аграріям та іншим власникам земель, які користуватимуться послугами операторів із розмінування.