В Уряді розповіли про повернуті у використання сільськогосподарські земелі

У 2023 році після обстеження та очищення було повернуто у використання понад 200 тисяч гектарів сільськогосподарських земель.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.
«Минулого року після обстеження та очищення було повернуто назад у використання понад 200 тис. га сільгоспземель», - поінформував Шмигаль.
За його словами, мета держави незмінна — менш ніж за 10 років планується спрямувати в експлуатацію 80% потенційно замінованих площ.
«Для цього будемо залучати до розмінування інноваційні розробки, створювати з партнерами спільні виробництва розмінувальної техніки, навчати фахівців, розвивати ринок операторів протимінної діяльності», - пояснив Шмигаль.
Очільник уряду додав, що у держбюджеті на нинішній рік, зокрема, передбачено 3 млрд грн на компенсації аграріям та іншим власникам земель, які користуватимуться послугами операторів із розмінування.
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