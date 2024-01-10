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НБУ: У 2023 році платоспроможні українські банки отримали 130,5 млрд грн чистого прибутку

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Упродовж січня-листопада 2023 року платоспроможні українські банки отримали 130,5 млрд грн чистого прибутку. До десяти найприбутковіших банків за цей період увійшли Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен банк і Укрсиббанк.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Найбільший прибуток за 11 місяців 2023 року отримали:

  • Приватбанк - 54,46 млрд грн,
  • Ощадбанк - 11,56 млрд грн,
  • Райффайзен банк - 7,4 млрд грн,
  • Укрсиббанк - 6,86 млрд грн,
  • ПУМБ - 6,69 млрд грн,
  • ОТП банк - 5,44 млрд грн,
  • Сітібанк - 5,37 млрд грн,
  • Сенс банк - 5,25 млрд грн,
  • Укрексімбанк - 4,9 млрд грн та
  • Універсалбанк - 4,95 млрд грн.

Водночас до збиткових банків увійшли Правекс банк (-17 млн грн), Мотор банк (-45,7 млн грн), Оксі банк (-22,39 млн грн) та Альпарі банк (-4,69 млн грн).

НБУ, банк
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