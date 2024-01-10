НБУ: У 2023 році платоспроможні українські банки отримали 130,5 млрд грн чистого прибутку

Упродовж січня-листопада 2023 року платоспроможні українські банки отримали 130,5 млрд грн чистого прибутку. До десяти найприбутковіших банків за цей період увійшли Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен банк і Укрсиббанк.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Найбільший прибуток за 11 місяців 2023 року отримали:
Водночас до збиткових банків увійшли Правекс банк (-17 млн грн), Мотор банк (-45,7 млн грн), Оксі банк (-22,39 млн грн) та Альпарі банк (-4,69 млн грн).
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