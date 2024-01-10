НБУ: У 2023 році платоспроможні українські банки отримали 130,5 млрд грн чистого прибутку

Упродовж січня-листопада 2023 року платоспроможні українські банки отримали 130,5 млрд грн чистого прибутку. До десяти найприбутковіших банків за цей період увійшли Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен банк і Укрсиббанк.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Найбільший прибуток за 11 місяців 2023 року отримали:

Приватбанк - 54,46 млрд грн,

Ощадбанк - 11,56 млрд грн,

Райффайзен банк - 7,4 млрд грн,

Укрсиббанк - 6,86 млрд грн,

ПУМБ - 6,69 млрд грн,

ОТП банк - 5,44 млрд грн,

Сітібанк - 5,37 млрд грн,

Сенс банк - 5,25 млрд грн,

Укрексімбанк - 4,9 млрд грн та

Універсалбанк - 4,95 млрд грн.

Водночас до збиткових банків увійшли Правекс банк (-17 млн грн), Мотор банк (-45,7 млн грн), Оксі банк (-22,39 млн грн) та Альпарі банк (-4,69 млн грн).