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МЗС спростувало інформацію про запровадження обмежень на пересування українців усередині ЄС

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У Міністерстві закордонних справ спростували інформацію про нібито запровадження обмежень на пересування українців усередині Європейського Союзу.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому у Telegram-каналі зовнішньополітичного відомства.

Там зазначили, що такі вкиди є необґрунтованими та не відповідають дійсності.

«МЗС України закликає орієнтуватися виключно на інформацію з офіційних джерел, зокрема, з офіційного сайту Міністерства закордонних справ, а також соціальних мереж відомства та закордонних дипломатичних установ», – зазначено у повідомленні.

Українцям, які мешкають за кордоном, також радять звертатися за інформацією про зміни правил в'їзду або умов перебування до дипломатичних представництв.

Нагадаємо, кілька днів тому в мережі з'явилася інформація про те, що українцям обмежили пересування до ЄС через нібито численні порушення.

МЗС
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