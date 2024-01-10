МЗС спростувало інформацію про запровадження обмежень на пересування українців усередині ЄС

У Міністерстві закордонних справ спростували інформацію про нібито запровадження обмежень на пересування українців усередині Європейського Союзу.
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому у Telegram-каналі зовнішньополітичного відомства.
Там зазначили, що такі вкиди є необґрунтованими та не відповідають дійсності.
«МЗС України закликає орієнтуватися виключно на інформацію з офіційних джерел, зокрема, з офіційного сайту Міністерства закордонних справ, а також соціальних мереж відомства та закордонних дипломатичних установ», – зазначено у повідомленні.
Українцям, які мешкають за кордоном, також радять звертатися за інформацією про зміни правил в'їзду або умов перебування до дипломатичних представництв.
Нагадаємо, кілька днів тому в мережі з'явилася інформація про те, що українцям обмежили пересування до ЄС через нібито численні порушення.
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