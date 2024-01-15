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Ігнат: Те що країни-сусіди посилюють системами ППО кордон з Україною говорить про те, що туди таки щось залітало

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Посилення ППО та проведення навчань країнами - сусідами України свідчить про те, що "туди таки щось залітало".

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

"Мабуть, країни, які з Україною межують, уже відчули той запах війни і розуміють, що загроза є і на неї треба відповідно реагувати. Кожна країна посилюється – це і Польща, і Румунія, і Словаччина та інші країни – намагаючись отримати сьогодні перспективні системи ППО та інше озброєння, зокрема і авіаційні комплекси, тобто літаки. Тому те, що вони проводять навчання, певне підсилення своєї ППО на кордоні з Україною, говорить про те, що туди таки щось залітало", – повідомив він.

Зокрема, Ігнат зазначив, що відомі випадки, коли російські засоби повітряного нападу потрапляють у ці країни і загрожують безпосередньо їх безпеці.

"Країни реагують на це, і це правильні кроки. Посилення ППО сьогодні питання номер 1 в усьому світі", – додав він.

ППО, Ігнат
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