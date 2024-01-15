Каллас: Естонія не видаватиме військовозобов’язаних українців

Прем’єрка Естонії Кая Каллас запевнила, що її держава не видаватиме українських чоловіків мобілізаційного віку.
Про це вона розповіла в інтерв’ю The Kyiv Independent, пише "Європейська правда".
За словами Каллас, вона обговорювала це питання з президентом Володимиром Зеленським під час його візиту в Таллінн цього тижня.
"Президент Зеленський говорив про те, що є люди, які перебувають на полі бою, а є люди, які платять податки Україні, щоб ви могли фінансувати солдатів, які перебувають на полі бою. Але є також люди, які перебувають в інших країнах, наприклад, в Естонії", – сказала вона.
Прем’єрка зазначила, що якщо ці люди дотримуються правил, то вони мають повне право перебувати в Естонії.
"Тому ми точно не будемо робити нічого з нашого боку, щоб видати цих людей. Це справа України – звернутися до людей, які тут перебувають, і попросити їх повернутися, щоб допомогти своїй батьківщині", – заявила Каллас.
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