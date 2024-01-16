У голови НАЗК сплив строк повноважень

У Олександра Новікова, голови Національного агентства з питань запобігання корупції 15 січня сплив строк повноважень.
"Наразі триває конкурс на нового голову НАЗК, який проводить конкурсна комісія за участі міжнародних експертів. Поки що відомо про 24 кандидатів, які пройшли перший етап конкурсу", повідомила Судово-юридична газета.
Як вказано у публікації, серед кандидатів – діючий член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Віталій Гацелюк, а також екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, який у свій час заявляв про незаконне звільнення із посади.
Також у конкурсі бере участь державна уповноважена Антимонопольного комітету України у 2015-2019 роках, а нині – очільниця напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська.
Як пише видання, 11 січня відбувся другий етап оцінювання професійних знань та якостей кандидатів на посаду Голови НАЗК – виконання практичних завдань, які передбачають завдання із застосування антикорупційного законодавства і завдання з етичного лідерства. Наразі результати кандидатів ще невідомі.
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