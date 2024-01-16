Департамент сільського господарства США (USDA) оновив прогноз виробництва та експорту української пшениці на 2023/2024 маркетинговий рік.

Згідно з прогнозом USDA, експорт пшениці з України збільшиться на 1,5 млн тонн — до 14 млн тонн у 2023/2024 МР. Виробництво пшениці — на 0,9 млн тонн, до 23,4 млн тонн.

Прогноз з виробництва та експорту Україною кукурудзи залишився без змін: 30,5 млн тонн і 21 млн тонн відповідно.

Прогноз світового виробництва пшениці збільшено на 1,9 млн тонн — до 784,9 млн тонн, переважно завдяки Україні, Саудівській Аравії та рф.

Прогноз світового споживання пшениці збільшено на 1,8 млн тонн — до 796,5 млн тонн, головним чином через збільшення використання зернових для кормів в Індії та ЄС.

Прогноз світової торгівлі пшеницею збільшено на 2,4 млн тонн — до 209,5 млн тонн завдяки зростанню експорту з України, рф, Австралії та Канади, що компенсує зниження експорту з ЄС.

Прогнозовані кінцеві запаси пшениці на 2023/2024 МР збільшено на 1,8 млн тонн — до 260 млн тонн.