Департамент сільського господарства США (USDA) оновив прогноз виробництва та експорту української пшениці на 2023/2024 маркетинговий рік.
Згідно з прогнозом USDA, експорт пшениці з України збільшиться на 1,5 млн тонн — до 14 млн тонн у 2023/2024 МР. Виробництво пшениці — на 0,9 млн тонн, до 23,4 млн тонн.
Прогноз з виробництва та експорту Україною кукурудзи залишився без змін: 30,5 млн тонн і 21 млн тонн відповідно.
Прогноз світового виробництва пшениці збільшено на 1,9 млн тонн — до 784,9 млн тонн, переважно завдяки Україні, Саудівській Аравії та рф.
Прогноз світового споживання пшениці збільшено на 1,8 млн тонн — до 796,5 млн тонн, головним чином через збільшення використання зернових для кормів в Індії та ЄС.
Прогноз світової торгівлі пшеницею збільшено на 2,4 млн тонн — до 209,5 млн тонн завдяки зростанню експорту з України, рф, Австралії та Канади, що компенсує зниження експорту з ЄС.
Прогнозовані кінцеві запаси пшениці на 2023/2024 МР збільшено на 1,8 млн тонн — до 260 млн тонн.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023