Пентагон: Чергове засідання Рамштайну відбудеться у віртуальному форматі

Чергове засідання Контактної групи з оборони України відбудеться у віртуальному форматі.

Нова зустріч Контактної групи з оборони України («Рамштайн») відбудеться вже наступного тижня. Вона запланована на 23 січня. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Глава Міноборони США Ллойд Остін сьогодні поговорив телефоном із міністром оборони України Рустемом Умеровим, щоб обговорити останні новини щодо ситуації на місцях і майбутнє засідання Контактної групи з оборони України.

У Пентагоні зазначили, що чергове засідання відбудеться у віртуальному форматі.

«Остін повторив, що Сполучені Штати і наша коаліція, що складається приблизно з 50 союзників і партнерів, як і раніше, віддані підтримці України в її боротьбі проти російської агресії. Два лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт», – додали в Міноборони США.