Гончаренко назвав дату розгляду Радою законопроєкту про мобілізацію

Депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко стверджує, що Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію у Раді 6 лютого.
Про це він написав у своєму telegram-каналі, передають Українські Новини.
"6 лютого буде розгляд законопроєкту про мобілізацію в Раді. Чому 6? Бо це початок нової сесії. Перший вівторок лютого — відповідно до Конституції розпочинається нова сесія Верховної Ради", – написав він.
За його словами, на цих вихідних планується засідання комітету Ради з нацбезпеки, на якому мають розглянути пропозиції та зауваження фракцій до законопроекту.
Гончаренко зазначив, що нову редакцію законопроєкту про мобілізацію уряд спробує зареєструвати під старим номером для пришвидшення процедури потрапляння до зали.
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