Становить загрозу безпеці: Естонія виганяє з країни голову рпц

Естонія вирішила не продовжувати посвідку на проживання в країні глави Естонської митрополії рпц митрополита євгена, відомого в миру як валерій решетніков, оскільки він становить загрозу безпеці. Про це виданню Delfi, повідомив Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії.

Термін закінчення чинної термінової посвідки на проживання решетнікова, який є громадянином росії, закінчується 6 лютого.

«Держава ухвалила рішення відмовити у продовженні посвідки на проживання, оскільки решетніков у своїй публічній діяльності, в тому числі в публічних виступах, підтримує дії агресора і не змінив свою лінію поведінки, незважаючи на попередження, які йому робили раніше», – зазначив керівник бюро прикордонної охорони Пих'яської префектури Індрек Ару.

Представники Міністерства внутрішніх справ неодноразово проводили бесіди з решетніковим і пояснювали йому, що слід припинити виправдовувати воєнні дії росії та кремлівського режиму в публічній діяльності.

Попри винесені попередження решетніков не змінив риторику, яка не відповідає цінностям і не підходить для правового поля Естонії, заявили у департаменті, тому решетнікова визнано таким, що становить загрозу безпеці держави.

решетніков проживав в Естонії на підставі термінової посвідки на проживання загалом чотири роки. Йому видавали посвідку з терміном дії на два роки.

Останнє продовження посвідки на проживання решетнікова було два роки тому, незадовго до початку повномасштабної війни в Україні. Після завершення дії посвідки решетніков повинен буде покинути Естонію. Департамент поліції та прикордонної охорони вже надіслав йому рішення про відмову продовжити його посвідку на проживання.