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Голобуцький: СБУ нищить корупційні ланки при поставках у ЗСУ

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СБУ нищить корупційні ланки при поставках у ЗСУ, провівши чергові гучні арешти у Києві та Львові. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

"У столиці "на гарячому" затримано начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника – гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів. Вони налагодили схему "відкатів" під час укладання контрактів. Схема проста – даєш хабар і отримуєш контракт із завищеними для держави цінами", - зазначає політолог.

Експерт нагадує одну з найгучніших справ із закупками, яку розслідувала Служба. "Мова про колишнього заступника Міністра оборони Шаповалова за розтрату майже 1 млрд грн. Шаповалов перебуває за гратами, про підозри повідомлено і інших чиновників Міноборони. Відмітив би, що там де подібні справи розслідує СБУ, підозрювані сидять за гратами, а не тікають за кордон", - акцентує Голобуцький.

На думку політолога, спроби нажитись на армії у період війни мають бути прирівняні до державної зради. "Прозора робота та відсутність корупції в цій сфері – це і питання довіри до України західних партнерів, від яких ми дуже залежні. Відповідальність має бути посилена на законодавчому рівні. Корупціонер, який наживається на армії, часто небезпечніше навідника і колаборанта. Якщо окремих ділків не стримує від заробляння кривавих грошей навіть повномасштабна війна, то, можливо, стримає перспектива довічного ув’язнення", - резюмує експерт.

СБУ, ЗСУ, Голобуцький
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