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Туск: путін автор драм, трагедій і проблем усього світу

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Увага до слів президента росії володимира путіна є зайвою, бо він не може нічого цікавого сказати світу.

Таку думку озвучив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступаючи разом із президентом України Володимиром Зеленським перед студентами у Києві.

"Це не людина, яка виголошує занадто цікаві думки. Чесно кажучи, світ споглядає путіна з турботою, із зацікавленістю, тому що він автор драм, трагедій і проблем усього світу. У президента путіна немає нічого цікавого, що він може сказати світові", – заявив він.

За словами Туска, "єдине, що викликає інтерес світу, це те, що він (путін – ред.), на жаль, готовий використовувати насильство в усьому світі".

"Тому я волів би, щоб ми вміли ефективно боротися з політикою путіна, аніж щоб ми слухали або наводили його слова, слухали його монологи або промови. Крім переконання, що росії все належить і такої гордості з його боку, я нічого в його словах не можу знайти цікавого", – резюмував прем'єр Польщі.

Туск
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