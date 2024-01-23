Мінюст пропонує конфіскувати майно колишнього директора "Мотор січі"

22 січня Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом, в якому пропонує конфіскувати майно колишнього директора "Мотор січі" Вячеслава Богуслаєва та екстопменеджера Петра Кононенка.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Згідно з вимогою Мін’юсту, конфіскація має відбутися внаслідок накладення санкцій на Богуслаєва та Кононенка згідно з пунктом 1 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції".

Мін'юст пропонує конфіскувати житлові та нежитлові приміщення, земельні ділянки (понад 30 одиниць нерухомого майна), а також корпоративні права більше ніж 10 компаній. Серед цих компаній - ТДВ СК "Мотор-Гарант", ТОВ "Вінницький авіаційний завод", ТОВ "Вертольоти МСБ", частки в ТОВ "Жекон", а також права на торгові марки, патенти на промислові зразки та значну кількість вогнепальної зброї.