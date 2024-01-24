Шмигаль: Мінфін США високо оцінив прогрес України у виконанні реформ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-розмову з міністеркою фінансів США Джанет Єллен. За словами Шмигаля, Єллен високо оцінила прогрес України у виконанні реформ і структурних маяків у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Очільниця американського Мінфіну запевнила, що підтримка нашої держави залишається пріоритетом для президента США Джо Байдена та уряду.
Прем'єр-міністр зазначив, що Україні тісно співпрацює з МВФ і ЄС над спільними програмами фінансування й розраховує на подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів. "Це критично важливо для збереження макрофінансової стійкості нашої держави", - наголосив Шмигаль.
Також у розмові йшлося про конфіскацію російських активів і спрямування цих коштів на підтримку України. "Уже маємо перше подібне рішення від США. Вдячний Сполученим Штатам й особисто пані Єллен за лідерство в просуванні цієї ініціативи серед країн G7. Докладаємо спільних зусиль, щоб змусити агресора платити", - сказав Шмигаль.
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