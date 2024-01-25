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Україна на підтримку кібербезпеки отримає від Данії понад 13 млн доларів

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Данія вносить 91 мільйон данських крон (13,3 млн доларів) на проєкти з підтримки розвитку кібербезпеки та оборони Збройних сил України та Міністерства оборони України.

"Пожертву зроблено під егідою ІТ-коаліції для України, яку очолює Естонія та Люксембург, до якої Данія приєдналася разом із низкою інших країн", - ідеться в повідомленні.

Данія та інші члени ІТ-коаліції вчора уклали угоду про співпрацю у зв'язку із засіданням Контактної групи з оборони України.

"Ця пожертва є важливим внеском у довгострокову підтримку зміцнення кіберзахисту України. Від початку вторгнення Данія зробила значний внесок в українську визвольну боротьбу, це також стосується і кіберпростору", - сказав міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.

Крім Данії, в коаліції беруть участь Естонія, Люксембург, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна. Наразі фінансові пожертвування на користь коаліції внесли Данія, Естонія і Люксембург.

Данія, кібербезпека
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