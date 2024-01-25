Боррель: Вибори, які пройдуть цьогоріч у багатьох країнах світу, стануть головною мішенню для росії

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель вважає, що вибори, які пройдуть цьогоріч у багатьох країнах світу, стануть головною мішенню для росії та її дезінформаційних кампаній. Його цитує Euractiv.
На думку Борреля, 2024-й – це "критичний рік для боротьби" з іноземними інформаційними маніпуляціями та втручанням. За його словами, "вибори стануть головною мішенню для зловмисних дій з боку іноземних гравців".
"Одна з найбільш значущих загроз нашого часу – це не бомба, яка може вбити вас, а отрута, яка може колонізувати ваш розум", – сказав топдипломат.
На переконання Борреля, безпека – це "більше не питання зброї, армії, а питання інформації, а також того, як люди отримують ідеї та факти, які згодом визначатимуть, як громадяни обиратимуть владу".
"Пам'ятайте, що неконтрольований шкідливий контент поширюється як рак і ставить під загрозу здоров'я демократії, але в нас є інструменти для ефективної боротьби з цією хворобою. В нас є потенціал", – резюмував він.
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