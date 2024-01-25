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У Раді спростували інформацію ЗМІ щодо внесення до парламенту доопрацьованого закону про мобілізацію

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Деякі ЗМІ поширили недостовірну інформацію про те, що уряд начебто вніс до Верховної Ради доопрацьований законопроект щодо вдосконалення мобілізації і проходження військової служби.

Про це заявив голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

"Хочу спростувати ці неправдиві повідомлення", - сказав Завітневич.

"Станом на зараз жодних подібних законопроєктів від уряду до Верховної Ради не надходило. Як тільки такий документ з'явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел, а сам законопроект буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту", - сказав голова профільного комітету.

"Ще раз просимо представників ЗМІ користуватися офіційними джерелами", - звернувся Завітневич.

Рада, Завітневич
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