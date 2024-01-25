У Раді спростували інформацію ЗМІ щодо внесення до парламенту доопрацьованого закону про мобілізацію

Деякі ЗМІ поширили недостовірну інформацію про те, що уряд начебто вніс до Верховної Ради доопрацьований законопроект щодо вдосконалення мобілізації і проходження військової служби.
Про це заявив голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.
"Хочу спростувати ці неправдиві повідомлення", - сказав Завітневич.
"Станом на зараз жодних подібних законопроєктів від уряду до Верховної Ради не надходило. Як тільки такий документ з'явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел, а сам законопроект буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту", - сказав голова профільного комітету.
"Ще раз просимо представників ЗМІ користуватися офіційними джерелами", - звернувся Завітневич.
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