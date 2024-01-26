Правоохоронці запобігли розкраданню майже 1,5 млрд гривень, виділених на закупівлю артснарядів для ЗСУ

Правоохоронці та Міноборони запобігли розкраданню майже 1,5 млрд гривень, виділених із держбюджету на закупівлю артилерійських снарядів для ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram.
Йдеться про схему незаконного виведення бюджетних коштів за кордон при закупівлі оптової партії боєприпасів, яку було викрито місяць тому. Тоді за сприяння керівництва міністерства оборони було затримано організатора «схеми» – керівника одного з Головних управлінь Міноборони.
«За даними слідства, посадовець намагався привласнити бюджетні кошти, виділені під держзамовлення для потреб українських військ. З цією метою він організував переведення з балансу Міноборони на закордонні рахунки афілійованої фірми-посередниці майже 1,5 млрд грн. за придбання артилерійських снарядів», – розповіли в СБУ.
Внаслідок комплексних заходів до бюджету вдалося повернути майже 1,5 млрд гривень. Правоохоронці наголосили, що ця сума на 30% перевищила вартість альтернативного контракту, укладеного Агентством оборонних закупівель.
«Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років в'язниці», – додали у відомстві.
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