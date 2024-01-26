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Правоохоронці запобігли розкраданню майже 1,5 млрд гривень, виділених на закупівлю артснарядів для ЗСУ

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Правоохоронці та Міноборони запобігли розкраданню майже 1,5 млрд гривень, виділених із держбюджету на закупівлю артилерійських снарядів для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram.

Йдеться про схему незаконного виведення бюджетних коштів за кордон при закупівлі оптової партії боєприпасів, яку було викрито місяць тому. Тоді за сприяння керівництва міністерства оборони було затримано організатора «схеми» – керівника одного з Головних управлінь Міноборони.

«За даними слідства, посадовець намагався привласнити бюджетні кошти, виділені під держзамовлення для потреб українських військ. З цією метою він організував переведення з балансу Міноборони на закордонні рахунки афілійованої фірми-посередниці майже 1,5 млрд грн. за придбання артилерійських снарядів», – розповіли в СБУ.

Внаслідок комплексних заходів до бюджету вдалося повернути майже 1,5 млрд гривень. Правоохоронці наголосили, що ця сума на 30% перевищила вартість альтернативного контракту, укладеного Агентством оборонних закупівель.

«Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років в'язниці», – додали у відомстві.

СБУ, Міноборони
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