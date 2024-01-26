МОН визначило дати проведення Національного мультипредметного тесту

Міністерство освіти і науки визначило дати проведення Національного мультипредметного тесту - з 14 травня до 19 липня.

Як передає Укрінформ, про це Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомляє у Фейсбуці.

"Визначили дати проведення НМТ - з 14 травня до 19 липня. У цей період відбудеться й основна, і додаткова сесії. Нагадаю, що у 2024 році вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів. Три обов’язкових, а один - на вибір. Кількість обов’язкових предметів цьогоріч збільшилася через історію України", - ідеться у повідомленні.

За словами Лісового, знати та розуміти історію своєї країни, наші виклики і перемоги - це база в усі часи, а у воєнний час це також і питання національної безпеки. "Водночас зробили все, щоб повідомити про обовʼязковість складання історії України якраніше. Тож уже з вересня старшокласники могли почати підготовку", - зауважив Лісовий.

Інформація про структуру і зміст тестів, завдання минулих років є на сторінках Українського центру оцінювання якості освіти. Також були затверджені кількість і форми тестових завдань та схеми нарахування балів.

"Знаю, що тестування з чотирьох предметів протягом одного дня може бути чималим навантаженням. Але вкотре наголошую, що це робимо передусім заради безпеки вступників та створення для всіх рівних умов. Така модель дає можливість вступникові з’явитися в пункті тестування лише один раз. Особливо актуально це для тих, хто змушений їхати для складання НМТ до сусіднього населеного пункту. До того ж, більше сесій = більша вірогідність потрапити на повітряну тривогу", - підкреслив Лісовий.

Він додав, що приносити воду і пити її під час тестування можна.

"Залишити її потрібно на столі з особистими речами (причина - унеможливлення пролиття рідини на компʼютер, що може завадити скласти тестування). Утім у будь-який момент учасники НМТ зможуть підійти до столу з особистими речами і поповнити свій водний баланс", - зазначив Лісовий.