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WP: Білий дім видав нові інструкції щодо сповіщення про неможливість глав міністерств виконувати свої обов’язки

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Білий дім видав нові інструкції щодо негайного сповіщення про неможливість глав міністерств та відомств виконувати свої обов’язки – після того, як президент та його оточення дізналися про таємну госпіталізацію глави Пентагону лише через кілька днів.

Про це йдеться в повідомленні The Washington Post, передає Укрінформ.

«Нові вказівки включають пів дюжини інструкцій для урядових установ у разі «делегування повноважень» або у випадках, коли міністри тимчасово передають свої повноваження заступнику через медичні проблеми, подорож чи з інших причин»,- зазначається в повідомленні.

Підготовка нових інструкцій стала актуальною ще на початку січня, незабаром після того, як стало відомо про госпіталізацію Ллойда Остіна, а також про те, що Пентагон не зміг негайно попередити Білий дім. Раніше керівні принципи в кожному міністерстві та відомстві відрізнялися через різні закони, нормативні акти та розпорядження. Натомість зараз всі установи отримали набір стандартних протоколів, які вони мають дотримуватися в разі виникнення подібних ситуацій.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін був госпіталізований 1 січня після того, як відчув сильний біль. За тиждень до цього він пройшов планову медичну процедуру в Національному військово-медичному шпиталі. Пізніше Пентагон повідомив, що міністр проходить лікування від раку передміхурової залози, який був виявлений на ранній стадії.

Через низку причин про госпіталізацію міністра оборони не знав ніхто до 4 січня. Навіть президент США та апарат національної безпеки дізналися про це постфактум. Така ситуація викликала нерозуміння та різку критику в американському суспільстві.

США, Washington Post
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