WP: Білий дім видав нові інструкції щодо сповіщення про неможливість глав міністерств виконувати свої обов’язки

Білий дім видав нові інструкції щодо негайного сповіщення про неможливість глав міністерств та відомств виконувати свої обов’язки – після того, як президент та його оточення дізналися про таємну госпіталізацію глави Пентагону лише через кілька днів.
Про це йдеться в повідомленні The Washington Post, передає Укрінформ.
«Нові вказівки включають пів дюжини інструкцій для урядових установ у разі «делегування повноважень» або у випадках, коли міністри тимчасово передають свої повноваження заступнику через медичні проблеми, подорож чи з інших причин»,- зазначається в повідомленні.
Підготовка нових інструкцій стала актуальною ще на початку січня, незабаром після того, як стало відомо про госпіталізацію Ллойда Остіна, а також про те, що Пентагон не зміг негайно попередити Білий дім. Раніше керівні принципи в кожному міністерстві та відомстві відрізнялися через різні закони, нормативні акти та розпорядження. Натомість зараз всі установи отримали набір стандартних протоколів, які вони мають дотримуватися в разі виникнення подібних ситуацій.
Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін був госпіталізований 1 січня після того, як відчув сильний біль. За тиждень до цього він пройшов планову медичну процедуру в Національному військово-медичному шпиталі. Пізніше Пентагон повідомив, що міністр проходить лікування від раку передміхурової залози, який був виявлений на ранній стадії.
Через низку причин про госпіталізацію міністра оборони не знав ніхто до 4 січня. Навіть президент США та апарат національної безпеки дізналися про це постфактум. Така ситуація викликала нерозуміння та різку критику в американському суспільстві.
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