У ДПСУ розповіли, скільки у Польщі вантажівок в черзі на перетин кордону з Україною

Наразі у Польщі в сторону України у черзі стоять близько 1300 вантажівок, однак інтенсивність перетину кордону вантажним транспортом залишається досить високою.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
За його словами, рух вантажних транспортних засобів наразі ніде не блокується, а отже активність та інтенсивність перетину кордону вантажівками залишається досить високою.
"На тих чотирьох напрямках на кордоні з Польщею, де блокувався рух, активність перетину досить велика, близько 3000 транспортних засобів щодня перетинає кордон на цих чотирьох напрямках як на в'їзд в Україну, так і на виїзд", - повідомив Демченко.
Речник ДПСУ зазначив, що останніми днями відзначається збільшення черги на території Польщі у бік України – станом на ранок 28 січня кількість вантажівок складає близько 1300 одиниць. Разом з тим, за словами Демченко, при нинішній інтенсивності перетину кордону водіям "не доведеться довго чекати".
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