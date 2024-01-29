Україна отримає у подарунок 100 дронів Trinity у різних конфігураціях, - ЗМІ

Німецька компанія, яка виробляє безпілотники Quantum-Systems подарує Україні 100 дронів Trinity у різних конфігураціях.
Про це пише Слово і діло з посиланням на Deaidua.
Як відзначають у виданні, компанія Quantum-Systems тісно співпрацює з Україною. Тому крім дронів Trinity, виробництво також постачає нашій державі сотні БПЛА Vector від імені уряду.
У листопаді минулого року, представники компанії також заявили, що розпочнуть тренування українських операторів дронів вже цього року. Вони мають опанувати базові навички у розгортанні та управлінні безпілотниками сімейства Trinity.
Відомо, що максимально знаходитись у повітрі Trinity Pro може 90 хвилин, дальність польоту становить 5-7,5 км, а максимальна злітна вага – 5,75 кг.
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