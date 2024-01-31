ФДМ: До держбюджету України надійшли перші санкційні гроші

До державного бюджету надійшли перші санкційні гроші – понад 32 млн грн, повідомив голова Фонду державного майна (ФДМ) Віталій Коваль.
Йдеться про власні кошти ексчиновника часів януковича дмитра ворони, який після 2014 року перейшов на бік росії, а в грудні 2022 року став "сенатором" тимчасово захопленої території Запорізької області, та херсонського колаборанта володимира сальдо, а також фінанси з підприємства російського олігарха олега дерипаски.
"Це стало можливим завдяки спільній роботі уряду, Мінʼюсту, ФДМУ, правоохоронних органів та судової ланки. Фонд, отримавши рішення суду, вживає заходи для максимально ефективного управління та розпорядження стягнутими активами. В тому числі ініціює зняття раніше накладених арештів", – заявив Коваль.
Він додав, що кошти ворогів України будуть спрямовані на відновлення інфраструктури.
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