Укрзалізниця: У січні 2024 року маємо рекордний обсяг перевезення зернових вантажів

Укрзалізниця в січні 2024 року, за попередніми даними, перевезла 3,93 млн тонн зернових вантажів. Це рекордний показник, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи компанії Валерій Ткачов на нараді з учасниками зернового ринку в четвер, 1 лютого.

Про це пише Кореспондент з посиланням на агенцію Інтерфакс-Україна.

"У січні 2024 року маємо рекордний обсяг перевезення 3,93 млн тонн зернових вантажів. Це найкращий показник за останні два роки, за час після повномасштабного вторгнення... Більше ми перевозили тільки в листопаді 2021 року і в січні 2022 року", - сказав Ткачов.

Повідомляється, що на експорт усічні перевезено 3,36 млн тонн зерна: у напрямку морських портів - 2,7 млн тонн (80%), у напрямку західних сухопутних переходів 661 тис. тонн (20%).

Крім того, за місяць на експорт перевезено 146,3 тис. тонн соняшникової олії: 5,11 тис. тонн - у напрямку портів і 140,9 тис. тонн (95%) - у напрямку західних сухопутних переходів.

Шроту і макухи в січні перевезено237,6 тис. тонн: у напрямку західних сухопутних переходів - 209,2 тис. тонн, у напрямку портів - 28,4 тис. тонн.