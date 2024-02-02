Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня відвідає Київ та ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Київ та Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.
"Генеральний директор Гроссі вже вчетверте перетинає лінію фронту, щоб відвідати ЗАЕС, всі шість реакторів якої зупинені вже майже півтора року і не виробляють електроенергію, але все ще містять велику кількість ядерного палива, яке має бути збережене, в тому числі належним чином охолоджене і захищене", - пише пресслужба.
Перед тим, як відправитись до ЗАЕС, Гроссі проведе переговори на високому рівні у Києві.
Зазначається, що голова МАГАТЕ на станції планує:
"Я обговорю цей останній розвиток подій, коли відвідаю Запорізьку атомну електростанцію наступного тижня. Дуже важливо, щоб станція мала кваліфікований та досвідчений персонал, необхідний для забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки. Кількість персоналу вже була значно скорочена з початку війни майже два роки тому", - пояснив Гроссі.
Зокрема разом з головою МАГАТЕ до станції прибуде нова група експертів організації, яка замінить нинішню команду.
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