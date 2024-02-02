Законопроєкт про мобілізацію: Електронний кабінет дозволить громадянам легше й простіше виконати свій обов'язок

Згідно з новим законопроєктом військовозобов'язані матимуть 60 днів, аби уточнити свої дані: це можна буде зробити як в електронному кабінеті, так і офлайн. Про це заявив начальник Управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі телемарафону.

За його словами, військовозобов'язаний матиме 60 днів аби уточнити дані, це можна буде зробити в електронному кабінеті. Військовий зауважив, що окрім цього працюватимуть й інші способи уточнення даних: у територіальних центрах комплектування, центрах надання адміністративних послуг тощо.

"Загалом електронний кабінет просто дає можливість менше бігати. Уточнити дані можна буде там – і це значно простіше, і це дозволить охопити більшу кількість людей, і, відповідно, значно якісніше долучати людей до війська", – пояснив Павлюк.

Він повідомив, що в електронну систему "Оберіг" заносилися дані, які були на папері, і в них є багато неточностей, відповідно необхідно уточнення цих даних у ТЦК.

Електронний кабінет – механізм, який дозволить громадянам легше й простіше виконати свій обов'язок з уточнення даних, підсумував Павлюк.