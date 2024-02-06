Експерт: Уряд Британії публічно засуджуючи війну в Україні, залишається співучасником продажу російської нафти

Дослідження ВВС стверджує, що мільйони барелів палива, виготовленого з російської нафти, все ще імпортуються до Великобританії попри запроваджені санкції. Зокрема, щонайменше три заводи в Індії опікуються поставками нафтопродуктів до Британії виготовлених з російської нафти, пише УНН.

росіяни знайшли "лазівку". Вони переробляють свою нафту в таких країнах, як Індія та Китай, а продукти продаються до Великобританії.

Це не є незаконним і не порушує заборону Великобританії на російську нафту, зазначають журналісти ВВС. Втім це підриває ідею санкцій, що спрямовані на обмеження заробітку росії. Адже рф спрямовує кошти від експорту на військові потреби, зокрема, й для ведення війни на території України.

Уряд Великої Британії заперечив будь-який імпорт російської нафти з 2022 року. Втім прессекретар зазначив, що міжнародно визнані "правила походження" визначають, що нафта, перероблена в іншій країні, класифікується для цілей торгівлі як така, що походить із країни переробки.

Браян Мюльєр, співголова групи міжнародної торгівлі та митної справи юридичної фірми Bird & Bird, пояснив, що відповідно до діючих правил російська сира нафта, перероблена в такій країні, як Індія, класифікується як індійська.

«Зміна походження визначається на основі значної обробки. … Якщо російські нафтопродукти значною мірою перероблені з води в юрисдикції, відмінній від російської федерації, вони більше не вважаються такими, що походять з російської Федерації», – пояснив Браян Мюльєр.

Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) зауважив, що ця "лазівка в нафтопереробці" дозволяє таким країнам, як Індія та Китай, що не ввели санкцій проти Кремля, цілком легально імпортувати російську сиру нафту та переробляти її в нафтопродукти, такі як авіаційне паливо. і дизель. А в подальшому експортувати цю продукцію до Великобританії та ЄС.

«Проблема з цією лазівкою полягає в тому, що вона збільшує попит на російську нафту і дозволяє збільшити обсяги продажів, а також підвищити її ціну, що збільшує кошти, які направляються у військову скарбницю кремля», — зазначив експерт в галузі енергетики, керівник CREA Ісаак Леві.

Джерело в нафтовій промисловості додало, що оскільки Велика Британія не є самозабезпеченою дизелем, вона має десь купувати його, і якщо вона не отримує його з Індії, вона ризикує заплатити вищу ціну в іншому місці та перекласти витрати на споживача.

Пан Сміт сказав, що хоча так звана лазівка підриває санкції, ситуація була складною.

«Неможливо вивести російську нафту або продукти, створені з російського матеріалу, зі світового ринку. … Росія також є настільки ключовим гравцем, що можновладці не хочуть повністю викорінювати російські пропозиції зі світового ринку, оскільки це призведе до різкого зростання ціни», – зауважив Сміт.

В окремій дослідницькій роботі агітаційна група Global Witness підрахувала, що протягом 2023 року до Великобританії було імпортовано близько 5,2 мільйона барелів нафтопродуктів, вироблених з російської сирої нафти.

Більшість імпортованого палива - 4,6 мільйона барелів – це авіаційне паливо, що за припущеннями дослідників, використовувалося в одному з 20 польотів у Великій Британії.

«Уряд Британії публічно засуджуючи війну в Україні, залишається співучасником продажу російської нафти, тримаючи цю лазівку в нафтопереробці відкритою. Кожен фунт, витрачений на російську нафту, допомагає путіну платити за його загарбницьку війну», – зауважила Лела Стенлі, керівник кампанії української команди Global Witness.

Ексклюзивні цифри, надані ВВС CREA, свідчать, що протягом перших 12 місяців заборони російської нафти з грудня 2022 року близько 569 мільйонів фунтів стерлінгів, імпортованих Великобританією, були отримані з російської сирої нафти.

В обох звітах стверджувалося, що так звана лазівка опосередковано забезпечила кремлю понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів податкових надходжень.

Вони також сказали, що основна частина імпорту надходила в основному з трьох нафтопереробних заводів в Індії - Джамнагар, Вадінар і Нью-Мангалур, а також дев'яти інших в кількох країнах, включаючи Китай.

Більшість оцінок, зроблених CREA та Global Witness, ґрунтувалися на аналізі даних про відвантаження нафти від аналітичної компанії Kpler, а дані про ціни базувалися на даних Євростату та деяких інших джерел даних. І CREA, і Global Witness заявили, що ці дві дослідницькі статті ґрунтуються на припущеннях і визнають, що аналіз такої торгівлі має проблеми та обмеження.

Про використання цієї лазівки росіянами свідчить і звітність Міжнародного енергетичного агентства. Дані агентства показують, що імпорт російської нафти в Індію зріс після початку війни в Україні. У відповідь на санкції росія знизила ціни на нафту, щоб залучити нових покупців.

Після вторгнення імпорт індійського авіаційного палива та дизелю у Велику Британію також зріс.