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Гроссі та Галущенко зробили заяву щодо експлуатації ядерного палива на ЗАЕС

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На захопленій російськими військами Запорізькій АЕС закінчується термін експлуатації ядерного палива. Наразі очікується відповідь виробника, чи можна його використовувати за межами терміну.

Про це заявили голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі та міністр енергетики України Герман Галущенко, їхні слова наводить "Радіо Свобода".

Під час спільного з Галущенком інтерв'ю глава МАГАТЕ заявив, що на Запорізькій АЕС склалася "крихка" ситуація.

За його словами, наразі на захопленій росіянами станції основними проблемами є закінчення термінів експлуатації палива та значне скорочення технічного персоналу.

ЗАЕС, Галущенко, МАГАТЕ, Гроссі
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