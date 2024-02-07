Мінфін розмістив на аукціоні ОВДП на суму понад 8 млрд гривень

Міністерство фінансів України 6 лютого 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету майже 8,4 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму майже 8,4 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 3,2 млрд грн під 16,8% з погашенням через 1 рік; 2,113 млрд грн під 17,6% з погашенням через 1,7 року, 56,66 млн грн під 18,5% з погашенням через 3 роки.
Також було запропоновано ОВДП в доларах: 80 млн дол. під 4,66% з погашенням через 1 рік.
Як повідомлялось, Міністерство фінансів України 30 січня 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 1,563 млрд грн.
За даними Національного банку, уряд України за січень - грудень 2023 року залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах 566 млрд грн в еквіваленті; загалом упродовж воєнного стану залучено понад 818 млрд грн.
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