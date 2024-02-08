Укрнафта шляхом маніпуляцій змусило Міноборони України сплатити зайвих 350 млн грн за паливо для ЗСУ

Керівництво "Укрнафти" шляхом маніпуляцій з податковими ставками змусило Міністерство оборони України сплатити зайвих 350 млн грн за дизпаливо та бензини для ЗСУ, і хотіло стягнути ще більше, поки не дійшло до суду та втручання генпрокуратури.

Про це в Фейсбуці розповів народний депутат, перший заступник голови Комітету енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко.

Він пояснив, що рішенням Кабміну з 24 лютого 2022 всі операції з постачання нафтопродуктів для забезпечення силових відомств обкладаються податком на додану вартість за нульовою ставкою, і ще в березні і травні 2023 "Укрнафта" постачала Нацгвардії пальне на майже пів мільярда гривень за нульовою ставкою ПДВ. Проте в січні та травні 2023 "Укрнафта" уклала аналогічні контракти з поставки палива для Міноборони зі ставкою ПДВ 7%. Так, МО закупило дизпалива та бензинів на 5,5 млрд грн, сплативши додатково 350 млн грн податку на додану вартість, який згідно з законом платити не мало.

"Уявіть скільки "мавіків", засобів захисту та іншого такого життєво-необхідного майна можна було придбати за ці 350 млн грн?", — пише Кучеренко.

За його словами, вже в серпні 2023 "Укрнафта" стала вимагати від Міноборони переглянути ставки по попереднім контрактам, збільшивши їх до 20%.

В листопаді Господарський суд м. Києва відкрив справу за позовом "Укрнафти" до держави в особі Міноборони про зобов'язання підписати додаткові угоди до вже укладених договорів постачання нафтопродуктів. Кучеренко звернувся до генпрокуратури, і та вступила до справи 21 грудня, одразу після чого "Укрнафта" відкликала свій позов, заявивши у суді клопотання про залишення його без розгляду.

22 грудня Міноборони оголосило новий тендер на закупівлю пального на 3,4 млрд грн за нульовою ставкою ПДВ, і вже 9 січня 2024 "Укрнафта" запропонувала його реалізацію Міноборони також з нульовою ставкою.

Проте, на думку нардепа, досі залишаються відкритими питання:

"що з завищеними сумами ПДВ, які Міноборони вже безпідставно сплатило за діючими контрактами з "Укрнафтою"? чи очікувати належну реакцію Офісу Генпрокурора та інших правоохоронців? чи буде адекватна реакція з боку Міноборони?".