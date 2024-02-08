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Салліван: Вашингтон сподівається на якнайшвидше схвалення вступу Швеції в НАТО з боку Угорщини

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон сподівається на якнайшвидше схвалення вступу Швеції в НАТО з боку Угорщини, натякнувши на можливі кроки у разі подальшого затягування процесу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав на пресконференції 7 лютого разом із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

Салліван, який брав участь у зустрічі на рівні радників із нацбезпеки країн НАТО, розповів, що там обговорювалось членство Швеції, й неодноразово підкреслювалось, що завершення цього процесу для Угорщини є питанням "довіри й обов’язку".

"Ми бачимо шлях до цього. Звісно, ми перебуваємо в тісному контакті зі Швецією з цього питання. Не буду зараз висловлювати якісь конкретні погрози чи припущення щодо тих кроків, які ми можемо вжити в майбутньому, але, звісно ж, наше терпіння в цьому питанні не може бути нескінченним", – сказав він.

Радник Байдена додав, що США продовжать спостерігати за ситуацією, й він сподівається, що "в найближчому майбутньому це питання буде вирішене в конструктивний спосіб".

Угорщина – єдиний член НАТО, який ще не схвалив заявку Швеції на вступ до Альянсу. Після місяців зволікань угорський прем'єр Віктор Орбан офіційно підтримав кандидатуру Швеції в січні, але вона ще має бути затверджена угорським парламентом.

Салліван
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