У ПФУ розповіли за яких умов українці можуть отримати пільги на оплату комунальних послуг

Пільги на оплату комунальних послуг можуть отримати деякі українці. Вони надаються з врахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ) у Facebook.
Пільги з оплати житлово-комунальних послуг надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.
З 1 січня 2024 року розмір податкової соціальної пільги становить 4240 гривень.
Як вираховується розмір податкової соціальної пільги
Це місячний прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня звітного податкового року (3028 гривень), помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень.
У ПФУ додають, що перелік пільг з оплати житлово-комунальних послуг, що надаються з урахуванням доходів, а також осіб, які мають право на такі пільги, визначено Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї (затверджено постановою Кабінету міністрів України від 04.06.2015 №389).
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