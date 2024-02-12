Кучеренко розповів, чим загрожує подальша мілітаризація економіки України

Подальша мілітаризація економіки України загрожує колапсом у сфері житлово-комунального господарства, серйозними проблемами у розвитку малого та середнього бізнесу.

Відповідну думку у коментарі озвучив народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

За його словами, очевидно, що інфраструктура України перебуває у жахливому стані. Однак якщо навіть у мирний час влада нехтувала капітальними вкладеннями в інфраструктуру, то з початком війни їх немає й зовсім, зазначив парламентар.

"Ми днями проголосували за те, щоб у другу чергу добудувати пам'ятник Голодомору, тобто вже не за бюджетні кошти, а надати можливість канадській діаспорі та фондам влити якісь гроші… Ми будували музей, але поряд із музеєм Голодомору, за 1 км від нього, другою чергою, звертаю увагу, дуже дорогим будівництвом знаходиться міст Патона 53-го року, який вимагає негайного капітального ремонту. Це повна реконструкція, яка потягне величезні гроші. Приблизно стільки грошей, скільки коштує цей музей", - заявив він.

Нардеп вважає, що в умовах відсутності капітальних витрат на інфраструктуру, що прийшла в непридатність, влада розраховує на допомогу Заходу.

"Мабуть, іншого варіанту немає. Але ж Захід теж не "дійна корова", вони ж на якихось умовах це даватимуть... Україна в дуже непростій ситуації. Ми можемо просити, пропонувати, але Захід (адже це величезні гроші, мільярди доларів) вимагатиме завершення структурних реформ відповідно до своїх стандартів. А влада хоче і реформи не робити, до кінця не доводити, і гроші доїти із Заходу. Так довго не буде", - упевнений нардеп.

Кучеренко не виключає колапсу у сфері ЖКГ: "Витрати бюджету більше спрямовуватимуться на оборонний комплекс і менше залишатиметься на інфраструктуру, енергетичну, комунальну сфери. Все це намагатимуться закласти в інвестиційні програми, в тарифи, і перекласти на кого? На споживача, як побутового, так і не побутового ", - зазначив він.

Парламентар прогнозує, що це негативно вплине на малий та середній бізнес.

"Йдеться про перехід до ринкових тарифів. А малий та середній бізнес не в ринкових умовах працює? У ринкових. Тому всі наближатимуться до європейських стандартів проживання, витрат. Але головне питання, яке, я розумію, стоятиме, – це європейські доходи і пенсії. А до цього ще дуже далеко. Тут буде розрив, невдоволення. Підніміть вдвічі тарифи на електроенергію, на тепло чи на газ, і побачите, як народне кохання пройде. Це Захід знає добре, і в нас буде те саме", – вважає він.

Крім цього, вважає нардеп, мілітаризація економіки потребує скорочення соціальних виплат, зокрема допомоги внутрішньо переміщеним особам.

"Думаю, тут є бажання зекономити. Абсолютно зрозуміло, що під час війни грошей не вистачатиме, бо всі йтимуть на війну, на Збройні сили, на оборонний комплекс", - констатував він.