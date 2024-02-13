МОЗ та Укрпошта планують запустити сервіс замовлення і доставки лікарських засобів

Міністерство охорони здоров'я спільно з «Укрпоштою» планує запустити сервіс замовлення і доставки лікарських засобів, повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
«Нещодавно «Укрпошта» отримала ліцензії від Держлікслужби як на оптову торгівлю лікарськими засобами, так і на продаж ліків як поштовий оператор. У найближчому майбутньому ми запустимо проєкт, який, на нашу думку, значно спростить доступ до ліків», – сказав він.
Ляшко уточнив, що ліки можна буде замовити через Інтернет або телефоном, і вони «прибудуть або до найближчої точки «Укрпошти», або поштовий оператор привезе їх за місцем проживання».
«Таким чином, ми вирішимо проблему забезпечення доступності ліків по всій країні», – сказав він.
Ляшко нагадав, що із січня 2024 року МОЗ уже реалізує проєкт мобільних аптек, який дає змогу забезпечити ліками, зокрема жителів прифронтових територій. Перша мобільна аптека почала працювати в Харківській області, маршрут мобільної аптеки включав 80 населених пунктів. На початку лютого мобільні аптеки почали роботу в Черкаській області, де вони працюють за шістьма маршрутами і забезпечують ліками 36 населених пунктів.
Ляшко повідомив, що мобільні аптеки мають працювати в усіх областях. Зокрема, найближчим часом проєкт «мобільні аптеки» буде розширено на Черкащині, де до нього долучається ще одна аптечна мережа, а розпочне роботу в Рівненській та Сумській областях.
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