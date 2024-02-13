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Євлаш: окупанти незабаром можуть припинити активні бойові дії у рамках свого зимового наступу

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російські окупанти незабаром можуть припинити активні бойові дії у рамках свого зимового наступу.

Про це заявив керівник пресслужби ОСУВ «Хортиця» Ілля Євлаш в ефірі Radio NV.

«Наступ, який розпочався ще з 10 жовтня і триває досі, не може тривати вічно. Це вже останні конвульсії, у яких б'ється російська армія. І незабаром, гадаю, настане час «Ч», коли наша команда – вже нова, з нашим досвідом, озброєнням, – вступить в дію. Думаю, що противник це якісно відчує на своїй шкурі», – заявив він.

За словами Євлаша, зараз ворог відчуває гостру нестачу снарядів і людей.

«Навіть голова ГУР МО Кирило Буданов зазначав, що використання противником Ураганів вже рідкість, а Смерчів — це взагалі щось із неймовірного. Вони відчувають снарядний голод. Вони відчувають нестачу людей. Намагаються якось запихати дірки якимись резервами, перекидаючи з місця на місце», – сказав представник ЗСУ.

Він також зазначив, що головна ціль окупантів зараз – підтримувати темп наступальних дій та високу інтенсивність боїв до проведення виборів президента у росії.

Євлаш
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