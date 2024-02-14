Сирський: Роль дронів у війні щодня зростає

Роль дронів у війні щодня зростає у зв'язку зі збільшенням їх використання з обох сторін, заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.
"Ця війна значно підвищує значення технологічного прогресу в Збройних силах і в самому процесі збройної боротьби. Ми вже бачимо, і для нас це не новина, використання наземних роботизованих платформ. Використання модулів, які керуються дистанційно, що дає можливість зберегти життя наших військовослужбовців. Тобто війна переходить у нову стадію", - сказав Сирський в інтерв'ю ZDF напередодні призначення головнокомандувачем Збройних сил України.
Він зазначив, що нині практично в усіх ланках військового управління кожен командир бачить картину поля бою.
"Якщо раніше він міг побачити якусь обмежену частину з бліндажа або спостережного пункту, то зараз він бачить і всю картину бойових дій, операцій, і набагато більше", - додав Сирський.
Відповідаючи на запитання про те, коли закінчиться війна і перспективу якнайшвидшого її завершення, він відповів: "Усе залежить від рівня підтримки та ефективності наших дій".
"Стійкості та сили духу в нас вистачає. Нам не вистачає підтримки: як я вже сказав - боєприпасів і техніки", - зазначив Сирський.
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