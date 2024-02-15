Спікер Палати представників: Ніхто не змусить мене та республіканців підтримати законопроєкт із зовнішньою допомогою

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що ніхто не змусить його та республіканців у нижній палаті підтримати законопроєкт із зовнішньою допомогою, в тому числі для України, без статей про безпеку кордону США.
Про це він висловився в середу під час пресконференції в Конгресі, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Дозвольте мені сьогодні чітко заявити, що Палату представників, очолювану республіканцями, не змусять ухвалити законопроєкт про допомогу іноземним державам, який викликав опір більшості сенаторів-республіканців і який не дає нічого для безпеки нашого кордону», - заявив спікер.
У цьому зв’язку він цинічно згадав про День Святого Валентина, наголосивши, що в цей день потрібно «проявити трохи любові» до американців та вжити заходів для посилення безпеки кордону. За його словами, республіканське керівництво продовжить діяти з урахуванням інтересів Америки.
Джонсон також згадав, що напередодні Палата представників проголосувала за схвалення статей про імпічмент міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса, звинувативши його в діях, які призвели до нинішньої ситуації на кордоні. За це відчайдушно виступало праве крило республіканців та представники руху MAGA, які асоціюються з Дональдом Трампом.
У цьому контексті спікер заявив, що цих дій мало для того, аби гарантувати безпеку кордону США.
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