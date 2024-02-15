Гончаренко: Розгляд мобілізаційного закону затримується

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив про затримку законопроєкту про мобілізацію.

Про це депутат написав у своєму Telegram-каналі.

"Мобілізаційний закон затримується. За реалістичним сценарієм — розгляд буде десь на початку березня", — йдеться в пості Гончаренка.

Депутат не уточнив, із чим це може бути пов'язано.