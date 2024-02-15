Формальний президент білорусі розкритикував молодь за "любов до західних брендів"

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко на урядовій нараді з освіти розкритикував білоруську молодь за "любов до західних брендів". Про це свідчить відео, що потрапило в Інтернет у середу, 14 лютого.
"Убратися вся молодь наша хоче - ух як! Я, президент, так не вбираюсь, як деякі звичайні молоді люди. Називають ці імпортні бренди та інше. Ну, наші нормально вже шиють - ні, треба там! А нащо тобі ця ганчірка?", - обурився формальний глава рб.
У підсумках своєї промови лукашенко звів до купи "любов" до імпортних брендів і так звані "кольорові" революції.
"Молоді треба відверто про це говорити, що ми обманюємо самі себе. Хочемо доплигатися до України? Повірте, це просто. Ось іще один необережний крок, і ми там. Хто відсидиться?", - завершив риторичними вигуками свій спіч формальний президент білорусі.
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