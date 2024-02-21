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Укрзалізниця: Угорщина готова пропускати транзитом вантажі з українською агропродукцією

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Українських аграріїв закликають переорієнтувати свої потоки на угорський напрямок.

Відповідну заяву озвучив заступник директора департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Валерій Ткачов, повідомляє lb.ua з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У Польщі відбуваються страйки аграріїв. Не знаю, чим вони викликані, але сьогодні вже дійшло до блокування залізничних перевезень - під'їзних колій деяких терміналів і навіть спроби блокування магістральних шляхів... Угорщина готова ці вантажі транзитом пропускати через свою територію. І, будь ласка, майте на увазі, що в Угорщині на сьогодні такої проблеми немає. Тому по можливості переорієнтуйте свої потоки й продовжуйте експортувати", - сказав Ткачов.

Він додав, що наразі угорські стики недозавантажені і є додаткові можливості збільшувати експорт та імпорт вантажів.

Ткачов
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