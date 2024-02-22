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Пенсіонери, які мають дітей до 18 років, мають право на надбавку до виплат

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В Україні іноді люди, які вийшли на пенсію, мають під своєю опікою дітей до 18 років. У такому випадку їм передбачено надбавку до пенсійних виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як зазначили у відомстві, пенсіонерам, які мають на утриманні дітей віком до 18 років та не працюють, встановлюється надбавка до пенсії. Вона призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Для того, щоб отримати додаткові виплати необхідно зібрати такі документи:

  • оригінал та копія свідоцтва про народження дитини;
  • оригінал та копія свідоцтва про шлюб;
  • довідка уповноваженого органу за місцем проживання про склад сім’ї або про те, що дитина перебуває на утриманні пенсіонера;
  • довідка з навчального закладу про навчання утриманця;
  • оригінал та копія трудової книжки;
  • довідки з управління Пенсійного фонду України та з управління соціального захисту населення за місцем проживання про те, що пенсіонер та дружина не отримують пенсію та допомогу на дитину.

Вона встановлюється в розмірі 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

ПФУ, пенсіонери
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