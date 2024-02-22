Пенсіонери, які мають дітей до 18 років, мають право на надбавку до виплат

В Україні іноді люди, які вийшли на пенсію, мають під своєю опікою дітей до 18 років. У такому випадку їм передбачено надбавку до пенсійних виплат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Як зазначили у відомстві, пенсіонерам, які мають на утриманні дітей віком до 18 років та не працюють, встановлюється надбавка до пенсії. Вона призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Для того, щоб отримати додаткові виплати необхідно зібрати такі документи:
Вона встановлюється в розмірі 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
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