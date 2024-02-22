Швеція має намір передати Україні пакет допомоги з неназваною "підводною зброєю"

У пакеті допомоги на 680 млн доларів, який Швеція має намір передати Україні найближчим часом, згадується "підводна зброя". Там не конкретизується, що це, проте аналітики Defense Express вважають, що це можуть бути міни та торпеди.

У Швеції є потужні торпеди Torped 47 або SLWT. Остання почала вироблятися лише у 2022 році.

SLWT відрізняє можливість ураження як надводних, так й підводних кораблів на глибині понад 300 метрів, швидкість у понад 40 вузлів, наявність активного та пасивного наведення та дальність знищення цілей у 20 км. Вага бойової частини становить 50 кг, водночас загальна вага всієї торпеди лише 340 кг, при довжині 2,85 метра та діаметрі 400 мм.

Торпедами SLWT можна озброїти дрони Magura V5 та Sea Baby. Тоді вони будуть не лише носіями озброєння, а й дронами-камікадзе. Крім того, торпеди можуть уражати підводні човни РФ. Зараз у ЗСУ нема засобів, які могли б це робити. Знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" було винятком, адже він перебував у Севастополі у сухому доці над водою. Цей випадок зниження підводного човна крилатою ракетою став першим в історії.

Крім того, у Швеції є торпеда Torped 45. Вона не належить до застарілого озброєння, бо була створена у середині 90-х років.