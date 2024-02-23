Фінансовий аналітик розповів, як компаніям уникнути ризиків, пов'язаних з непогашенням боргів

Українські компанії мають отримати можливість розраховуватись по боргах за рахунок експортної виручки з рахунків за кордоном, щоб уникнути ризиків, пов'язаних з непогашенням боргів.

Таку думку коментуючи ситуацію довкола зовнішньоекономічної діяльності бізнесу, висловив фінансовий аналітик Олексій Кущ.

"Війна змусила Нацбанк запровадити суттєві обмеження на валютні операції, щоб утримати стабільність на фінансовому ринку. Поступово такі обмеження знімаються і тепер настав час вирішити проблему розрахунків за євробондами українських компаній, які залучали зовнішнє фінансування до повномасштабної війни", - пише він.

Олексій Кущ пояснив, які ризики несе за собою непогашення зовнішнього боргу для приватних компаній.

"Це не тільки втрата боргового рейтингу, але й ускладнення у проведенні експортно-імпортних операцій. Та й для Уряду це може ускладнити залучення зовнішнього фінансування", - впевнений експерт.

Фінансист пропонує оптимальний шлях для як для держави, так і для бізнесу та наголошує на головних перепонах на шляху розв'язання проблеми.

"Вихід є: українські компанії розраховувались по своїх боргах за рахунок експортної виручки з рахунків за кордоном. Але таке рішення породжує іншу проблему - валютний контроль. На жаль це на період воєнного стану поки заборонено. Тому бізнес звернувся до Кабміну з пропозицією дозволити таку операцію. Уряд підтримав і звернувся для остаточного рішення до НБУ. Тепер рішення за Національним банком. Воно не вплине ані на обмінний курс, ані на валютний ринок", - резюмував він.